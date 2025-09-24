Rose Villain incanta il Forum di Milano fuori il video del nuovo singolo Bollicine

Rose Villain ha fatto vibrare l’Unipol Forum di Milano con il debutto live nel palazzetto di casa sua e ha pubblicato il video del nuovo brano Bollicine. Un ritorno a casa in grande stile: ieri sera Rose Villain ha fatto vibrare l’Unipol Forum di Milano con il debutto live nel palazzetto di casa sua, trasformando la serata in un evento memorabile. Quello che il pubblico ha vissuto non è stato un semplice concerto, ma un vero e proprio show, costruito con una cura scenografica, coreografica e musicale che ha reso l’esperienza indimenticabile per tutti i presenti. L’artista ha voluto regalare ai fan una sorpresa molto speciale, portando dal vivo per la prima volta Bollicine, il suo nuovo singolo fuori oggi ovunque. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Rose Villain incanta il Forum di Milano, fuori il video del nuovo singolo Bollicine

