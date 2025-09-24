Rory McIlroy non apprezza i fan del golf di New York dice il capo della Ryder Cup dopo aver giocato a parlare di turbolenza
2025-09-24 12:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il direttore del campionato della Ryder Cup Bryan Karns ha respinto le preoccupazioni di Rory McIlroy che ci saranno disturbi dai sostenitori degli Stati Uniti questo fine settimana e afferma che l’irlandese del Nord “non apprezza questi fan per quello che sono”. Il Team USA sarà sostenuto da una folla chiassosa a New York mentre Keegan Bradley e i suoi giocatori tentano di combattere il trofeo che hanno perso a Roma due anni fa, e molti sul lato europeo hanno espresso preoccupazione per il fatto che la partigianeria possa superare il segno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
