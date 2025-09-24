Roma vittoria da record col brivido | 2-1 a Nizza coi gol di Ndicka e Mancini
Giallorossi a quota 98 successi nella competizione, staccato il Tottenham. Decidono i difensori, poi Pisilli regala un rigore che accende il finale di gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: roma - vittoria
Roma, il Lungotevere della Vittoria diventa una pista per gare clandestine
Vittoria a Philadelphia per Alessio Sakara: il Legionario conquista il ring BKFC e punta ora al titolo mondiale a Roma
U17 Maschile: un'altra grande vittoria a Roma! Domenica i nostri ragazzi hanno conquistato un nuovo successo per 3-1 contro Rabbit Duemila12. Una bellissima gara, giocata con determinazione e spirito di squadra, che ha reso orgogliosi i coach Quagli
Trigoria, #Roma in campo dopo la vittoria al derby: #Wesley torna a disposizione #ASRoma
Serie A, Lazio-Roma 0-1: Pellegrini regala il derby ai giallorossi. Torino-Atalanta 0-3, decide Krstovic - La doppietta di Krstovic e il gol di Sulemana lanciano l'Atalanta di Juric che oggi, domenica 21 settembre, si impone 3- Segnala msn.com
Roma ok: Mancini e Soulé stendono il Lens. Qualche brivido di troppo in difesa - Quel che c’è di buono alla fine è soprattutto il risultato, visto che la Roma al quinto impegno stagionale si trova di fronte il primo vero ostacolo, quel Lens arrivato settimo nell’ultima Ligue 1. Scrive gazzetta.it