Roma ragazzine aggredite in strada | caccia al molestatore seriale

Tgcom24.mediaset.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le vittime hanno tra i 13 e i 17 anni. L’uomo agisce nei pressi delle fermate del bus e filma le aggressioni. La procura raccoglie nuove denunce. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

