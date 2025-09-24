Manca sempre meno all’esordio stagionale europeo della Roma, con Gian Piero Gasperini chiamato a scelte importanti. Secondo quanto riportato da Paolo Assogna di Sky Sport, il tecnico di Grugliasco, infatti, ha deciso di non inserire dal primo minuto Lorenzo Pellegrini nell’undici titolare che affronterà questa sera il Nizza, nella prima giornata della fase a gironi di Europa League. Il capitano giallorosso, reduce dal gol decisivo nel derby, partirà dunque dalla panchina con la possibilità di subentrare a gara in corso per mettere la sua qualità e la sua esperienza al servizio della squadra. Una decisione che rappresenta una delle principali novità rispetto alla formazione vista contro la Lazio, con Gasperini che ha scelto di affidarsi ad altre soluzioni per affrontare l’impegno all’ Allianz Riviera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Pellegrini in panchina contro il Nizza: la decisione di Gasperini