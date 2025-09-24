Roma Pellegrini e il contratto | risponde Gasperini poi ‘perdona’ Pisilli Mancini | il retroscena sulla fascia di capitano

Il tecnico giallorosso ha parlato dopo la vittoria in casa dei francesi, firmata da due difensori, che vale i primi tre punti  La Roma esordisce con una vittoria in questa League Phase di Europa League, tornando anche al successo in trasferta e non succedeva addirittura dalla gara di San Siro dell’aprile 2024 col Milan. Fuori dall’Italia invece l’ultima affermazione era stata a settembre 2023. Gasperini – calciomercato.it I giallorossi danno una spallata al match con i due difensori centrali, poi faticano un po’ nel finale col rigore ingenuo provocato da Pisilli anche se di rischi effettivi non ne corrono in ogni caso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Roma, Pellegrini e il contratto: risponde Gasperini, poi 'perdona' Pisilli. Mancini: il retroscena sulla fascia di capitano

