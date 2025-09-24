Roma maxi blitz antidroga da Trastevere all’Eur | 17 arresti e sequestri di droga e contanti
Roma, 24 set. – Blitz antidroga dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica: in poche ore sono state arrestate 17 persone e sequestrate dosi di crack, cocaina, eroina, hashish, marijuana ed estratto di Thc in polline, oltre a somme di denaro considerate provento dello spaccio. Controlli e arresti dal centro alla periferia. In via della Vasca Navale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 67enne romano a bordo di un’auto a noleggio con 6 grammi di cocaina suddivisi in dosi. Poco dopo, sempre gli stessi militari hanno fermato un motorino con a bordo un 19enne italiano e un 21enne filippino: i due sono stati trovati con cocaina e crack per un totale di 23 grammi e oltre 4. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
