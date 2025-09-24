Roma l’ex tecnico della Primavera Falsini | Non hanno creduto nel talento di Coletta
Intervista da Gazzetta Regionale, l’ex allenatore della Roma Primavera Gianluca Falsini ha parlato di tanti temi, a partire dal suo addio: “Era semplicemente finito un ciclo, non tecnico ma umano, un po’ per tutti, ma soprattutto per un paio di persone dentro Trigoria. Alcuni rapporti erano arrivati alla fine, volevano un’altra figura, un altro tipo di allenatore. Non voglio fare polemica, non ci sono retroscena clamorosi, c’erano visioni diverse sul tipo di progetto da proporre. Dopo quattro anni come i miei o cambi il modo di fare determinate cose o cambi le persone, allora è stato scelto di salutare chi voleva portare novità”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
