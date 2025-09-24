Roma l’ex tecnico della Primavera Falsini | Non hanno creduto nel talento di Coletta

Sololaroma.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervista da Gazzetta Regionale, l’ex allenatore della Roma Primavera Gianluca Falsini ha parlato di tanti temi, a partire dal suo addio: “Era semplicemente finito un ciclo, non tecnico ma umano, un po’ per tutti, ma soprattutto per un paio di persone dentro Trigoria. Alcuni rapporti erano arrivati alla fine, volevano un’altra figura, un altro tipo di allenatore. Non voglio fare polemica, non ci sono retroscena clamorosi, c’erano visioni diverse sul tipo di progetto da proporre. Dopo quattro anni come i miei o cambi il modo di fare determinate cose o cambi le persone, allora è stato scelto di salutare chi voleva portare novità”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma l8217ex tecnico della primavera falsini non hanno creduto nel talento di coletta

© Sololaroma.it - Roma, l’ex tecnico della Primavera Falsini: “Non hanno creduto nel talento di Coletta”

In questa notizia si parla di: roma - tecnico

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti

Roma, doppia delusione per Gasperini: mercato in salita e problemi per il tecnico

Il Passante che verrà, tavolo tecnico a Roma. “Opere green confermate”

roma l8217ex tecnico primaveraRoma Primavera, c'è la Fiorentina in casa per ricominciare - Parla Guidi: "Sono i favoriti per vincere il campionato, per noi sarà una sfida difficile ma stimolante" ... Da ilromanista.eu

Roma-Lazio 1-0, Cama decide il derby Primavera: rivivi la diretta - 0 la Lazio di Pirozzi conservando così la vetta della classifica (a +2 sulla Fiorentina e a +3 ... Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Roma L8217ex Tecnico Primavera