Roma ladri strangolatori | così fanno quasi svenire le vittime e poi le derubano
La buona notizia è che li hanno presi, quella cattiva è che il problema della sicurezza a Roma, probabilmente, è più grave di quel che pensavamo. Mentre il Campidoglio promette il Tevere balneabile e realizza la maxi ztl del centro a trenta all’ora (le priorità sono il metro di giudizio di un’amministrazione), la banda dei ladri strangolatori ha paralizzato interi quartieri della Capitale. L’ultimo colpo è andato ai danni di una ragazza di appena diciotto anni: al Prenestino, zona est, in un parcheggio, in una delle ultime sere estive di questo settembre con temperature molto più che clementi. Lei, la giovane, è col fidanzato in auto, è seduta dalla parte del volante, visto che fa caldo decide di abbassare il finestrino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Roma, la banda degli strangolatori semina il terrore: stringono le donne al collo fino a far perdere loro i sensi - Il modus operanti di questi ladri sta spaventando la popolazione. Segnala msn.com
La banda dei ladri strangolatori, il terrore delle donne di Roma. «Prese al collo fino a farle svenire» - Due pericolosi rapinatori sceglievano ragazze in auto come vittime e non esitavano a strangolarle per farsi dare collane e gioielli. Da ilmessaggero.it