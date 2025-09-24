Roma ladri strangolatori | così fanno quasi svenire le vittime e poi le derubano

La buona notizia è che li hanno presi, quella cattiva è che il problema della sicurezza a Roma, probabilmente, è più grave di quel che pensavamo. Mentre il Campidoglio promette il Tevere balneabile e realizza la maxi ztl del centro a trenta all’ora (le priorità sono il metro di giudizio di un’amministrazione), la banda dei ladri strangolatori ha paralizzato interi quartieri della Capitale. L’ultimo colpo è andato ai danni di una ragazza di appena diciotto anni: al Prenestino, zona est, in un parcheggio, in una delle ultime sere estive di questo settembre con temperature molto più che clementi. Lei, la giovane, è col fidanzato in auto, è seduta dalla parte del volante, visto che fa caldo decide di abbassare il finestrino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

