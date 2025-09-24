Roma indizi e depistaggi Una girandola di coincidenze nel nuovo giallo di Lino Belleggia

Si intitola Una girandola di coincidenze l'ultima pubblicazione dello scrittore Lino Belleggia, un libro attraverso cui l'autore conferma la propria capacità di costruire intrecci che mescolano precisione procedurale e riflessione sul senso stesso dell'indagine. Vincitore del Premio Crimen Cafè 2024, il romanzo segna il ritorno del commissario Marco Paoluzzi, protagonista di un'inchiesta che si snoda tra tre omicidi avvenuti in poche ore e in luoghi diversi di Roma.

In questa notizia si parla di: roma - indizi

Roma, indizi e depistaggi. Una girandola di coincidenze nel nuovo giallo di Lino Belleggia.

