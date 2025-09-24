Roma Incidente a Fonte Nuova si ribalta con l’auto sulla Nomentana | morto il 21enne Valerio Gaist grave la fidanzata 16enne

Tragedia della strada nella tarda serata di lunedì a Fonte Nuova, lungo via Nomentana. Un ragazzo romano di 21 anni, Valerio Gaist, ha perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiava si è ribaltata più volte finendo contro un albero. Gravemente ferita la sua fidanzata sedicenne, trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove è ricoverata in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Monterotondo, Gaist era alla guida della sua Peugeot quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

