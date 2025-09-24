Roma gli studenti occupano l’istituto Rossellini in solidarietà con la Flotilla | Israele un pericolo per l’umanità governo italiano complice

«Sappiamo di essere dalla parte giusta della storia», è con questa sicurezza che gli studenti del movimento Osa hanno occupato la succursale dell’Istituto Roberto Rossellini in zona Ostiense, in solidarietà con la Global Sumud Flotilla. Un’azione che acquisisce ancor più peso dopo l’attacco durante la notte subito da alcune delle imbarcazioni che stanno navigando verso la Striscia di Gaza. «Dalle piazze alle scuole, blocchiamo tutto », si legge su uno striscione appeso vicino al disegno di una bandiera palestinese. Come a mettere in diretta continuità le enormi proteste di ieri, unite allo sciopero generale, all’occupazione scolastica. 🔗 Leggi su Open.online