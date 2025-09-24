Roma gli studenti occupano l’istituto Rossellini in solidarietà con la Flotilla | Israele un pericolo per l’umanità governo italiano complice

Open.online | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Sappiamo di essere dalla parte giusta della storia», è con questa sicurezza che gli studenti del movimento Osa hanno occupato la succursale dell’Istituto Roberto Rossellini in zona Ostiense, in solidarietà con la Global Sumud Flotilla. Un’azione che acquisisce ancor più peso dopo l’attacco durante la notte subito da alcune delle imbarcazioni che stanno navigando verso la Striscia di Gaza. «Dalle piazze alle scuole, blocchiamo tutto », si legge su uno striscione appeso vicino al disegno di una bandiera palestinese. Come a mettere in diretta continuità le enormi proteste di ieri, unite allo sciopero generale, all’occupazione scolastica. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - studenti

Borsa di studio da 12.600 euro per studenti di Medicina e Chirurgia a Roma

Odissea treni tra la Tuscia e Roma. Gli studenti: "Siamo i più penalizzati, diritto allo studio a rischio"

Roma, concluso il progetto anti-bullismo: coinvolti 300 studenti e 15 associazioni sportive

roma studenti occupano l8217istitutoStudenti, ‘occupiamo facoltà di Lettere alla Sapienza’ - Alcuni studenti che sfilavano nel corteo per Gaza dopo essere entrati nella città universitaria ... Si legge su msn.com

roma studenti occupano l8217istitutoManifestazione per Gaza a Roma, 50mila in piazza: alla fine del corteo studenti occupano la Sapienza - Tantissime le persone scese in piazza a Roma per sostenere lo sciopero generale proclamato da Usb contro il genocidio in atto a Gaza ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Studenti Occupano L8217istituto