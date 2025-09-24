Roma gli studenti occupano l’istituto Rossellini in solidarietà con la Flotilla | Israele un pericolo per l’umanità governo italiano complice
«Sappiamo di essere dalla parte giusta della storia», è con questa sicurezza che gli studenti del movimento Osa hanno occupato la succursale dell’Istituto Roberto Rossellini in zona Ostiense, in solidarietà con la Global Sumud Flotilla. Un’azione che acquisisce ancor più peso dopo l’attacco durante la notte subito da alcune delle imbarcazioni che stanno navigando verso la Striscia di Gaza. «Dalle piazze alle scuole, blocchiamo tutto », si legge su uno striscione appeso vicino al disegno di una bandiera palestinese. Come a mettere in diretta continuità le enormi proteste di ieri, unite allo sciopero generale, all’occupazione scolastica. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: roma - studenti
Borsa di studio da 12.600 euro per studenti di Medicina e Chirurgia a Roma
Odissea treni tra la Tuscia e Roma. Gli studenti: "Siamo i più penalizzati, diritto allo studio a rischio"
Roma, concluso il progetto anti-bullismo: coinvolti 300 studenti e 15 associazioni sportive
In esposizione nel quartiere di Via Roma a Reggio Emilia LE VISIONI DI UN NUOVO QUOTIDIANO DEGLI STUDENTI DEL LICEO CHIERICI da un progetto di collaborazione tra la scuola, Spi Cgil e Auser CANTIERI APERTI è il titolo del progetto promosso - facebook.com Vai su Facebook
Dopo la manifestazione per #Gaza a #Roma gli studenti hanno occupato la Facoltà di Lettere della #Sapienza - X Vai su X
Studenti, ‘occupiamo facoltà di Lettere alla Sapienza’ - Alcuni studenti che sfilavano nel corteo per Gaza dopo essere entrati nella città universitaria ... Si legge su msn.com
Manifestazione per Gaza a Roma, 50mila in piazza: alla fine del corteo studenti occupano la Sapienza - Tantissime le persone scese in piazza a Roma per sostenere lo sciopero generale proclamato da Usb contro il genocidio in atto a Gaza ... Scrive msn.com