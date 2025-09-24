Roma Forum Nato | Dall’IA supporto per l’addestramento

Roma – Dotare la NATO di capacità di simulazione moderne e scalabili, integrate con l’Intelligenza Artificiale, si conferma centrale anche nelle attività di addestramento. Questo tema ha dominato la seconda giornata della 20ª edizione del NATO CA2X2 Forum 2025, in corso a Roma, che riunisce esperti, rappresentanti istituzionali e leader del mondo accademico, industriale e militare provenienti da oltre 30 Paesi per discutere innovazione, tecnologia e sicurezza. Nel corso dei lavori, il NATO Allied Command Transformation (ACT) ha illustrato il ruolo dei Comandi Strategici nella definizione e gestione dei servizi di Modelling & Simulation (M&S), evidenziando come le attività in corso puntino a raccogliere dati, definire requisiti, pianificare budget e orientare le capacità operative della NATO entro il 2026. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

