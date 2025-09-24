Roma e il sogno europeo | l’ossessione continua
A poche ore dall’inizio della stagione della Roma in Europa, le sensazioni sono sempre le stesse. Sono ormai anni che il fascino dato dalla coppa europea viene subito dalla squadra giallorossa e dai suoi tifosi che vedono la vittoria dell’Europa League come il principale obiettivo o forse, a tratti, come un’ossessione. La gioia europea data dalla supremazia mourinhana in Conference League sembra ormai un lontano ricordo seppur indimenticabile per qualsiasi cuore romanista; un ricordo che, invece, sembra ancora molto vivo e vicino è quello della buia notte di Budapest. In quella finale persa contro il Siviglia, in cui hanno fatto da protagoniste critiche e recriminazioni su cui ancora oggi si discute, si può identificare la morte e la rinascita della Roma, come se in quel momento nonostante la delusione assoluta ancora insuperabile, tutti in casa Roma abbiano preso consapevolezza di avere un proprio ruolo in Europa, di essere vivi e temibili. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
