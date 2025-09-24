Roma debutta vincendo in Europa League 2-1 a Nizza

I giallorossi di Gasperini a segno con Ndicka e Mancini, francesi in gol su rigore con Moffi NIZZA (FRANCIA) - La prima vittoria in Europa League. Il primo successo in stagione con due gol realizzati. La Roma di Gian Piero Gasperini batte 2-1 il Nizza grazie alle reti di due difensori, Ndicka e Manc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Roma debutta vincendo in Europa League, 2-1 a Nizza; Roma, ok la prima in Europa, Nizza battuto; Roma-Nizza, dove vederla (tv e streaming): formazioni ufficiali e orario della prima partita di Europa League.

