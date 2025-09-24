Roma buona la prima in Europa League | domato il Nizza
Europa League, i giallorossi di Gasperini partono bene: domato il Nizza, il cammino internazionale comincia con una vittoria Prima di Europa League per la Roma, primi tre punti messi in cassaforte. In trasferta contro il Nizza i giallorossi hanno giocato una partita grintosa già dai primi giri di orologio, malgrado qualche piccolo squillo iniziale dei padroni di casa per tentare di indirizzare per il verso giusto la gara. La squadra di Gasperini rientra a Trigoria con un buon bottino e prosegue, sulla scia della fiducia ricominciata in occasione del derby contro la Lazio, verso il prossimo impegno di campionato. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: roma - buona
Benevento, buona la prima contro la Roma Primavera: decide Manconi che poi si fa male
Wesley Roma, la buona riuscita dell’affare tra il Flamengo e il club giallorosso dipende da…un giocatore del Milan! Cosa sta succedendo in questi minuti
Ferguson, buona la prima con la Roma: ora Dovbyk ha concorrenza
Roma Sonora La buona acustica non è che il corollario, la limpida conferma della bella architettura. Sono le stesse leggi di trasmissioni, di ritmo, di equilibrio e d'elasticità: tutto parte, rimbalza, si moltiplica, si accorda, ritorna; così anche il suono, come l'acqua, - facebook.com Vai su Facebook
Buona Domenica #ASRomaFemminile - X Vai su X
Nizza-Roma 1-2, buona la prima per Gasperini in Europa League; Nizza-Roma 1-2: Mancini più N'Dicka, Gasperini vince la prima in Europa League; Europa League – Roma buona la prima: 2-1 al Nizza.
Europa League, Nizza-Roma 1-2: i gol arrivano dalla difesa con Ndicka e Mancini - Buona la prima per la squadra di Gasperini anche nel torneo europeo. Riporta adnkronos.com
Ndicka e Mancini, Nizza ko: Roma, buona la prima in Europa League - La Roma parte con il piede giusto in Europa League vincendo per 2- Scrive tuttosport.com