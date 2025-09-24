Roma buon esordio in Europa League | Ndicka e Mancini gol vittoria 2-1 a Nizza

Xml2.corriere.it | 24 set 2025

Dopo un primo tempo bloccato, l'ingresso di Pellegrini sblocca la Roma. Prima serve N'Dicka per l'1-0, raddoppio di Mancini. Moffi accorcia su rigore nel finale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

