Roma arrestata ladra seriale | dovrà scontare oltre 17 anni di carcere
Roma, 24 set. – Dopo oltre dieci anni di furti e condanne, è finita la fuga di una ladra seriale che per anni era riuscita a sottrarsi alla giustizia. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Anzio-Nettuno l’hanno rintracciata ed arrestata in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma. La giovane, che aveva iniziato la sua attività criminale quando era ancora minorenne, dal 2013 in poi aveva collezionato un lungo elenco di procedimenti e condanne. Nonostante i ripetuti provvedimenti giudiziari, era sempre riuscita a sfuggire alla cattura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
