Roma a Villa Gordiani tra abbandono degrado e criminalità

Villa Gordiani, periferia est di Roma: i residenti che vivono nelle case popolari denunciano una situazione di abbandono, degrado e criminalità sempre più estesa. Più volte chi abita qui si è trovato dei senzatetto sul pianerottolo di casa. Per non parlare dei furti e del pericolo che qualcuno possa provare a occupare le case stesse. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, a Villa Gordiani tra abbandono, degrado e criminalità

Villa Gordiani, cantiere a ostacoli nel Mausoleo: I lavori sono pronti a ripartire; Prostituzione maschile dentro il parco di Villa Gordiani: La sera qui è un trenino, uno dietro l'altro; Roma, incuria e abbandono nell'area giochi di Villa Gordiani.

Dal verde all'illuminazione pubblica: un piano per la riqualificazione di Villa Gordiani - Dopo la ripartenza dei lavori al Mausoleo, si prevedono interventi anche per la messa a dimora di nuovi alberi e nelle aree ludiche e sportive ... Scrive romatoday.it

Muore dopo un pestaggio a villa Gordiani, fermato un clochard - Un tragico episodio di violenza si è consumato a Roma all’alba del 3 luglio, nella zona di Villa De Sanctis, quartiere di Villa Gordiani. Secondo blitzquotidiano.it