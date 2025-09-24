Roma 34enne investita e uccisa a Fiumicino mentre attraversava la strada con il figlio di 8 anni

Stava attraversando la strada con il figlio di 8 anni quando è stata travolta e uccisa da un’auto guidata da un 30enne. La tragedia è avvenuta a Fiumicino ( Roma ), nel quartiere di Isola Sacra, in via Redipuglia. La vittima, che è morta sul colpo, si chiamava Simona Bortoletto e aveva 34 anni: la donna sarebbe stata investita sul marciapiede, vicino a una rotatoria. Il conducente dell’autoveicolo, una Smart, è stato arrestato dagli agenti della Polizia Locale di Fiumicino con l’accusa di omicidio stradale. Il bimbo è rimasto illeso. Coordina le indagini la procura della Repubblica di Civitavecchia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, 34enne investita e uccisa a Fiumicino mentre attraversava la strada con il figlio di 8 anni

In questa notizia si parla di: roma - 34enne

Roma, tre furti in 24 ore: denunciato un 34enne, fermate due baby borseggiatrici

Maxi controlli in cielo e a terra a Roma per Ferragosto, le immagini suggestive: arrestato 34enne

La 34enne tarantina alle spalle della spagnola Perez: per lei terzo podio iridato dopo Londra e Budapest, oro olimpico nel 2021 e titolo europeo a Roma 2024 - X Vai su X

La 34enne tarantina alle spalle della spagnola Perez: per lei terzo podio iridato dopo Londra e Budapest, oro olimpico nel 2021 e titolo europeo a Roma 2024 - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Roma: anziana travolta e uccisa da una automobilista di 81 anni; Una donna è stata travolta da un Tir mentre attraversava con i bambini; Milano, tir travolge mamma con due gemelli nel passeggino e scappa: morta 34enne | Camionista arrestato: è accusato di omicidio stradale.

Investita e uccisa mentre passeggia col figlio: tragedia a Fiumicino - Una donna è stata investita e ha perso la vita sul colpo mentre passeggiava con il figlio. livesicilia.it scrive

Incidente a Fiumicino: donna investita e uccisa da un automobilista - Incidente a Fiumicino dove una donna è stata investita e uccisa da un automobilista. Come scrive romatoday.it