Rock e birre artigianali a Seregno L’energia dei Rut scalda il Railroad
Il rock senza la spina, ma accompagnato dalle birre artigianali. Ripartirà domani a Seregno con la seconda edizione la rassegna “Quanto sei unplugged”, un ciclo di serate dedicate alla musica dal vivo in chiave acustica. A ospitare l’iniziativa, curata dalla cantautrice Giorgia Pelligra, alias Geen, sarà nuovamente il birrificio Railroad Brewing di via Montello: saranno concerti in cui le canzoni si spoglieranno dell’elettricità per tornare alla loro essenza più pura, intima, diretta, senza filtri. Gli artisti proporranno performance in versione unplugged, fuori dagli schemi consueti, seguendo la parola d’ordine dell’autenticità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: rock - birre
