Rocchi Aureliano Tudor | quando il VAR e Open Var così non funzionano | Primo tempo – VIDEO

Rocchi, Aureliano, Tudor: un commento di quanto successo in Verona Juve e le polemiche dei giorni seguenti Primo tempoVIDEO. Un “mea culpa” che non lascia spazio a interpretazioni, due errori che pesano come un macigno sulla classifica. Il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, è intervenuto a Open VAR e ha ammesso senza mezzi termini: il calcio di rigore concesso al Verona contro la Juventus era un errore, così come Orban andava espulso per la gomitata su Gatti. Una presa di posizione netta, che dà ragione alle furiose proteste bianconere. “Decisione errata”: il mea culpa di Rocchi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

