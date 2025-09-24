Rocchi a Open Var analizza gli episodi di Verona-Juventus | Rapuano nuovamente condannato

É tornato Open Var, il programma di DAZN che analizza tutti gli episodi arbitrali controversi dell’ultimo turno di campionato. A commentare gli episodi c’è il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Inizia ad analizzare gli episodi di Napoli-Pisa, con il rigore dato al Napoli che secondo l’ex fischietto è giusto per “step on foot su De Bruyne”. Successivamente l’attenzione si è spostata su Verona-Juventus. Rocchi condanna nuovamente l’operato di Rapuano. Il fischietto di Rimini arbitrerà alcune partite di Serie B, in seguito alla sua retrocessione a causa della sua prestazione insufficiente. Dopo ciò, l’ex fischietto inizia ad analizzare gli episodi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Rocchi a Open Var analizza gli episodi di Verona-Juventus: Rapuano nuovamente condannato

In questa notizia si parla di: rocchi - open

Serie A, parla l’arbitro Rocchi: «Aperti al dialogo, non agli attacchi. Lo scorso anno abbiamo commesso un errore. Open VAR…»

Open VAR, Rocchi conferma: “Lucumí su Nkunku da rigore”. Anche se …

Open VAR | Rocchi torna sul rigore concesso in $BolognaGenoa buoncalcioatutti.it/2025/09/23/ope… via @buoncalcio - X Vai su X

Secondo OPEN #var consecutivo in cui ROCCHI dà ragione alla #juventus ma io non voglio la ragione, rivoglio i miei punti - facebook.com Vai su Facebook

Open var rocchi analizza gli episodi di napoli pisa su leris era penalty e sul braccio di beukema; Rocchi: Tudor ha ragione ma abbassi i toni o sarà gazzarra. E c'era un altro rigore contro il Napoli; Rocchi categorico: Nkunku? Il primo fallo è da rigore, gestione errata.

Rocchi a Open Var su Napoli-Pisa: “Negato un rigore ai toscani!” - Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha analizzato nel corso di Open Var (format in onda su Dazn) i principali episodi delle ... Scrive ilnapolionline.com

Episodi Verona-Juventus, Rocchi: “Il fallo di Joao Mario non è calcio di rigore, decisione errata” - Le parole di Gianluca Rocchi a Open Var in merito agli episodi arbitrali della 4ª giornata di Serie A: focus su Verona- Riporta gianlucadimarzio.com