Roberto Martinez vittima dei ladri | aveva oltre un milione di euro in casa tra orologi e gioielli

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cascais i ladri hanno fatto razzia nella casa di Roberto Martinez e della moglie Beth Thompson. Furto da circa un milione di euro, rubati una dozzina di orologi e gioielli di alto valore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roberto - martinez

Conceicao convocato dal Portogallo: Roberto Martinez chiama il bianconero ma non un top della Serie A. Tutti i dettagli

Roberto Martinez vittima dei ladri: aveva oltre un milione di euro in casa tra orologi e gioielli.

roberto martinez vittima ladriRoberto Martinez vittima dei ladri: aveva oltre un milione di euro in casa tra orologi e gioielli - A Cascais i ladri hanno fatto razzia nella casa di Roberto Martinez e della moglie Beth Thompson. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Roberto Martinez Vittima Ladri