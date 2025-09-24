Roberto Martinez vittima dei ladri | aveva oltre un milione di euro in casa tra orologi e gioielli

A Cascais i ladri hanno fatto razzia nella casa di Roberto Martinez e della moglie Beth Thompson. Furto da circa un milione di euro, rubati una dozzina di orologi e gioielli di alto valore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Conceicao convocato dal Portogallo: Roberto Martinez chiama il bianconero ma non un top della Serie A. Tutti i dettagli

Roberto Morsiani collabora con vari artisti,Louisiana Red, Andy J Forest, Lisa Young, Ricky Gianco, Giorgio Cavalli, Paoul Martinez (noto bassista inglese). A partire dal 1989 inizia il rapporto music

Il Portogallo inizia bene il girone di qualificazione al Mondiale 2026. La Nazionale di Roberto Martínez ha vinto senza difficoltà contro l'Armenia e per l'ennesima volta è brillata la stella di Cristiano Ronaldo. Doppietta per CR7, che è salito a 140 centri con il P

Roberto Martinez vittima dei ladri: aveva oltre un milione di euro in casa tra orologi e gioielli.

