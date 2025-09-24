robert patrick nel cast della terza stagione di tulsa king dopo il ruolo in 1923

Nel panorama delle produzioni targate Taylor Sheridan, una delle serie più attese è Tulsa King, che si appresta a tornare con la sua terza stagione. Questo show, ambientato nel mondo del crimine e della criminalità organizzata, vede la partecipazione di attori di grande rilievo e promette di offrire nuovi intrecci narrativi e personaggi di forte impatto. La presenza di volti noti come Robert Patrick conferma l’interesse crescente verso questa produzione, che si inserisce nel contesto delle serie create da Sheridan, tra cui spiccano anche 1923 e le altre appartenenti all’universo Yellowstone. tulsa king stagione 3: robert patrick ritorna in un ruolo cruciale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

