Robert De Niro irrompe nello show di Jimmy Kimmel con una satira feroce su Trump

La star di Quei bravi ragazzi è intervenuto a sorpresa nella nuova puntata dello show che ha riportato sullo schermo il conduttore dopo la sospensione. Cameo a sorpresa per Robert De Niro nel corso della puntata che segnava il tanto atteso ritorno di Jimmy Kimmel al late night show del conduttore, sospeso dopo il monologo di settimana scorsa. La star premio Oscar si è presentato davanti alle telecamere fingendo di essere il nuovo presidente della Federal Communications Commission al posto di Brendan Carr. La satira di Robert De Niro nello show di Jimmy Kimmel Il conduttore aveva dichiarato che al programma avrebbe partecipato proprio Carr in diretta da Washington D.

