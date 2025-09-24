Rivendevano online vestiti e accessori rubati da magazzino Versace | scoperto furto da 2 milioni di euro

Sgominata una banda di ladri composta da nove persone, accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al furto aggravato, riciclaggio e autoriciclaggio. Avrebbero rubato capi di abbigliamento e accessori da un magazzino della nota casa di moda Versace a Novara per poi rivenderli online. Il danno stimato è di almeno 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

