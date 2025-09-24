Ritrovato un corpo nel lago Trasimeno | potrebbe essere un 27enne scomparso dopo la caduta dal gommone
Il corpo di un uomo è stato recuperato nel lago Trasimeno, vicino a Borghetto di Tuoro, in provincia di Perugia. Potrebbe trattarsi di Anton Lyubeev, 27enne estone scomparso il 19 settembre dopo essere caduto da un gommone con due amici. Le autorità stanno svolgendo accertamenti per l’identificazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: ritrovato - corpo
Anzio, ritrovato il corpo del pescatore disperso in mare
Il tragico epilogo della donna scomparsa: ritrovato il corpo senza vita
Gamba umana ritrovata su una spiaggia con calza e scarpa, “potrebbe appartenere a un corpo ritrovato a 113 chilometri di distanza”
Omicidio a Latina: fermata una donna dopo il ritrovamento di un corpo a Campo Boario Latina, quartiere Campo Boario: ritrovato il corpo senza vita di una donna. La Polizia, con indagini serrate coordinate dalla Procura, ha fermato una donna ritenuta grave - facebook.com Vai su Facebook
Ritrovato un corpo nel lago Trasimeno: potrebbe essere un 27enne scomparso dopo la caduta dal gommone; Ritrovato cadavere nel Trasimeno, a Borghetto di Tuoro; Riemerso un corpo dal lago Trasimeno: in corso i riscontri, potrebbe essere il 27enne disperso.
Ritrovato un corpo nel lago Trasimeno: potrebbe essere un 27enne scomparso dopo la caduta dal gommone - Il corpo di un uomo è stato recuperato nel lago Trasimeno, vicino a Borghetto di Tuoro, in provincia di Perugia ... Secondo fanpage.it
Il lago restituisce il corpo di un uomo - Potrebbe essere quello del turista estone 27enne, caduto nella acque del Trasimeno venerdì scorso ... Segnala rainews.it