Ritrovato un corpo nel lago Trasimeno | potrebbe essere un 27enne scomparso dopo la caduta dal gommone

Fanpage.it | 24 set 2025

Il corpo di un uomo è stato recuperato nel lago Trasimeno, vicino a Borghetto di Tuoro, in provincia di Perugia. Potrebbe trattarsi di Anton Lyubeev, 27enne estone scomparso il 19 settembre dopo essere caduto da un gommone con due amici. Le autorità stanno svolgendo accertamenti per l’identificazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

