Ritrovato un corpo in un fiume | è di una donna scomparsa

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco prima delle 19 di ieri, nelle acque del Canale Villoresi è stato ritrovato il corpo senza vita della pensionata 78enne scomparsa nel pomeriggio. Il cadavere è stato avvistato da un passante e recuperato intorno alle 22. 🔗 Leggi su Fanpage.it

