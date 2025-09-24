Ritrovato il corpo di Cinzia Pinna l’imprenditore vinicolo Emanuele Ragnedda ha confessato il femminicidio

Dopo un lungo interrogatorio, Emanuele Ragnedda ha confessato l’omicidio di Cinzia Pinna e ha indicato dove trovare il corpo della donna. Il cadavere della 33enne di Castelsardo, poco dopo, è infatti stato rinvenuto all’interno del casolare di proprietà dell’uomo. Della donna si erano perse le tracce dall’11 settembre. L’imprenditore del vino di 41 anni è indagato, insieme a un giovane milanese di 26 anni. Ragnedda era stato bloccato dai carabinieri, in collaborazione con la Guardia costiera, mentre tentava di fuggire su un’imbarcazione. Le ricerche nelle ultime ore si erano concentrate tra Palau e Arzachena, nei pressi dell’ultimo avvistamento di Pinna. 🔗 Leggi su Open.online

