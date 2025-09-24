Ritrovato il corpo di Cinzia Pinna imprenditore confessa il femminicidio

Sviluppi sulla scomparsa a Palau, in Sardegna, della 33enne Cinzia Pinna. Ha confessato l’imprenditore vinicolo accusato di omicidio. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ritrovato il corpo di Cinzia Pinna, imprenditore confessa il femminicidio

Scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura, l’imprenditore Emanuele Ragnedda ha confessato l’omicidio; Omicidio Cinzia Pinna: Ragnedda pentito, ha manifestato vicinanza alla famiglia della vittima; L'imprenditore confessa il delitto: Ecco dov'è il corpo di Cinzia Pinna.

Cinzia Pinna scomparsa in Gallura, confessa il noto imprenditore del vino Emanuele Ragnedda. Ritrovato il corpo della donna - La donna di 33 anni di Castelsardo – di cui non si avevano notizie dall’11 settembre scorso – era stata vista l’ultima volta in un locale di Palau in compagnia del 41enne indagato per omicidio e di un ... Riporta quotidiano.net

Caso Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio e fa trovare il corpo della 33enne scomparsa - È stato ritrovato il corpo di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo scomparsa l’11 settembre a Palau. Secondo fanpage.it