Ritrovato il corpo di Cinzia Pinna | era nella tenuta dell' imprenditore del vino reo confesso dell' omicidio | Chi è Ragnedda

24 set 2025

La 33enne era sparita l'11 settembre. L'ultima volta era stata vista a Palau, in compagnia di Emanuele Ragnedda. Trovate tracce di sangue nella casa dell'indagato, l'uomo avrebbe usato un'arma da fuoco. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

