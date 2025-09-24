Ritrovato il corpo di Cinzia Pinna | era nella tenuta dell' imprenditore del vino reo confesso dell' omicidio | Chi è Ragnedda
La 33enne era sparita l'11 settembre. L'ultima volta era stata vista a Palau, in compagnia di Emanuele Ragnedda. Trovate tracce di sangue nella casa dell'indagato, l'uomo avrebbe usato un'arma da fuoco. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: ritrovato - corpo
Anzio, ritrovato il corpo del pescatore disperso in mare
Il tragico epilogo della donna scomparsa: ritrovato il corpo senza vita
Gamba umana ritrovata su una spiaggia con calza e scarpa, “potrebbe appartenere a un corpo ritrovato a 113 chilometri di distanza”
È stato ritrovato il corpo di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa nelle prime ore del 12 settembre scorso. Il cadavere è stato ritrovato in un terreno di proprietà dell'imprenditore Emanuele Ragnedda, adiacente alla sua abitazione. Ha co - facebook.com Vai su Facebook
Scomparsa di Cinzia Pinna, il noto imprenditore del vino ha confessato: trovato il corpo; Trovato il corpo di Cinzia Pinna nella tenuta di Emanuele Ragnedda; Donna scomparsa in Gallura, due indagati per omicidio e occultamento.
Caso Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio e fa trovare il corpo della 33enne scomparsa - È stato ritrovato il corpo di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo scomparsa l’11 settembre a Palau. Secondo fanpage.it
Ritrovato il corpo di Cinzia Pinna. L’imprenditore vinicolo Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio - L'erede di una nota famiglia produttrice di vino ha ammesso la responsabilità. Lo riporta huffingtonpost.it