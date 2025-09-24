Ritrovato il corpo di Cinzia Pinna era in un terreno vicino a casa dell' imprenditore | l' uomo ha confessato | Chi è Ragnedda

Xml2.corriere.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 33enne è sparita l'11 settembre. L'ultima volta era stata vista a Palau, in compagnia di Emanuele Ragnedda. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

ritrovato il corpo di cinzia pinna era in un terreno vicino a casa dell imprenditore l uomo ha confessato chi 232 ragnedda

© Xml2.corriere.it - Ritrovato il corpo di Cinzia Pinna, era in un terreno vicino a casa dell'imprenditore: l'uomo ha confessato | Chi è Ragnedda

In questa notizia si parla di: ritrovato - corpo

Anzio, ritrovato il corpo del pescatore disperso in mare

Il tragico epilogo della donna scomparsa: ritrovato il corpo senza vita

Gamba umana ritrovata su una spiaggia con calza e scarpa, “potrebbe appartenere a un corpo ritrovato a 113 chilometri di distanza”

Scomparsa di Cinzia Pinna, il noto imprenditore del vino ha confessato: trovato il corpo; Trovato il corpo di Cinzia Pinna nella tenuta di Emanuele Ragnedda; Ritrovato il corpo di Cinzia Pinna: fermato l'imprenditore del vino Ragnedda. Avrebbe confessato l'omicidio.

ritrovato corpo cinzia pinnaCaso Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio e fa trovare il corpo della 33enne scomparsa - È stato ritrovato il corpo di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo scomparsa l’11 settembre a Palau. Secondo fanpage.it

ritrovato corpo cinzia pinnaRitrovato il corpo di Cinzia Pinna. L’imprenditore vinicolo Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio - L'erede di una nota famiglia produttrice di vino ha ammesso la responsabilità. Lo riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Ritrovato Corpo Cinzia Pinna