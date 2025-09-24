Ritrovato il corpo di Cinzia Pinna era in un terreno vicino a casa dell' imprenditore | l' uomo ha confessato | Chi è Ragnedda
La 33enne è sparita l'11 settembre. L'ultima volta era stata vista a Palau, in compagnia di Emanuele Ragnedda. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
