ritrovato il corpo della 33enne cinzia pinna

Il corpo nascosto nella tenuta di famiglia. È stato ritrovato il corpo di Cinzia Pinna, 33 anni, originaria di Castelsardo, scomparsa l'11 settembre. A confessare l'omicidio è stato Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo di Arzachena, ora sotto indagine. Il cadavere della donna è stato occultato all'interno della proprietà dell'uomo, situata nelle campagne tra Arzachena e Palau. Le tracce di sangue nella casa. Durante i sopralluoghi effettuati dai carabinieri nella tenuta Conca Entosa, sede dell'azienda vinicola di Ragnedda, sono state trovate evidenti tracce di sangue su un divano e in altre stanze della casa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

