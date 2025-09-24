Ritrovato il corpo della 33enne Cinzia Pinna
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il corpo nascosto nella tenuta di famiglia. È stato ritrovato il corpo di Cinzia Pinna, 33 anni, originaria di Castelsardo, scomparsa l’11 settembre. A confessare l’omicidio è stato Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo di Arzachena, ora sotto indagine. Il cadavere della donna è stato occultato all’interno della proprietà dell’uomo, situata nelle campagne tra Arzachena e Palau. Le tracce di sangue nella casa. Durante i sopralluoghi effettuati dai carabinieri nella tenuta Conca Entosa, sede dell’azienda vinicola di Ragnedda, sono state trovate evidenti tracce di sangue su un divano e in altre stanze della casa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: ritrovato - corpo
Anzio, ritrovato il corpo del pescatore disperso in mare
Il tragico epilogo della donna scomparsa: ritrovato il corpo senza vita
Gamba umana ritrovata su una spiaggia con calza e scarpa, “potrebbe appartenere a un corpo ritrovato a 113 chilometri di distanza”
Omicidio a Latina: fermata una donna dopo il ritrovamento di un corpo a Campo Boario Latina, quartiere Campo Boario: ritrovato il corpo senza vita di una donna. La Polizia, con indagini serrate coordinate dalla Procura, ha fermato una donna ritenuta grave - facebook.com Vai su Facebook
Scomparsa di Cinzia Pinna, il noto imprenditore del vino ha confessato: trovato il corpo; Donna scomparsa in Gallura, due indagati per omicidio e occultamento; Trovato il corpo di Cinzia Pinna nella tenuta di Emanuele Ragnedda.
Caso Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio e fa trovare il corpo della 33enne scomparsa - È stato ritrovato il corpo di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo scomparsa l’11 settembre a Palau. Lo riporta fanpage.it
Ritrovato il corpo di Cinzia Pinna. L’imprenditore vinicolo Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio - L'erede di una nota famiglia produttrice di vino ha ammesso la responsabilità. Da huffingtonpost.it