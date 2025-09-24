Ritrovato il cadavere di Cinzia Pinna scomparsa in Gallura | Ragnedda ha confessato
Ha confessato l'omicidio di Cinzia Pinna l'imprenditore Emanuele Ragnedda, indagato a seguito della scomparsa della 33enne di Castelsardo. L'uomo, fermato nel primo pomeriggio e portato in caserma per l'interrogatorio, davanti ai carabinieri e al procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso avrebbe anche indicato dove si trova il cadavere: poco dopo il corpo della donna è stato ritrovato in un terreno vicino alla casa dell'imprenditore. Di Cinzia Pinna si erano perse le tracce dalla sera dell'11 settembre scorso a Palau, in Gallura. La Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta che ha portato a mettere sotto indagine due uomini accusati di omicidio e di occultamento di cadavere: uno è il reo confesso Emanuele Ragnedda, imprenditore 41enne di Arzachena figlio di Mario e nipote di Francesco Ragnedda, famiglia nota per la produzione di vino, l'altro un milanese di 26 anni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
