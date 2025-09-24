Ritrovato corpo turista tedesca dispersa nell’Alessandrino

L'Identità.

Travolta dall’alluvione mentre cerca di salvare il cane: ritrovata morta la turista tedesca a Spigno - È stato ritrovato senza vita il corpo di Andrea Holenz, turista tedesca di 64 anni travolta dall’alluvione in un camping a Spigno Monferrato ... fanpage.it scrive

È stato ritrovato il corpo della turista dispersa a Spigno Monferrato - ALESSANDRIA – Dopo giorni di ricerche senza sosta, è stato ritrovato il corpo senza vita di Andrea Holetz, la turista tedesca di 64 anni dispersa dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito nel ... Da quotidianopiemontese.it