Ritrovato corpo turista tedesca dispersa nell’Alessandrino

Maltempo, ritrovato il corpo della turista tedesca scomparsa nell'Alessandrino; Trovato il corpo della turista scomparsa nell'Alessandrino; Tragedia nell'Alessandrino: recuperato il cadavere della turista tedesca. Era dispersa.

Travolta dall'alluvione mentre cerca di salvare il cane: ritrovata morta la turista tedesca a Spigno - È stato ritrovato senza vita il corpo di Andrea Holenz, turista tedesca di 64 anni travolta dall'alluvione in un camping a Spigno Monferrato

È stato ritrovato il corpo della turista dispersa a Spigno Monferrato - ALESSANDRIA – Dopo giorni di ricerche senza sosta, è stato ritrovato il corpo senza vita di Andrea Holetz, la turista tedesca di 64 anni dispersa dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito nel

