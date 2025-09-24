Ritrovato Antonio Diuccio | era scomparso ieri da Altavilla Irpina

Dopo ore di apprensione e preoccupazione, Altavilla Irpina gioisce per il ritrovamento di Antonio Diuccio. Il giovane, dopo che ieri pomeriggio si era allontanato da casa senza lasciare tracce, ha fatto sapere di stare bene e che già quest'oggi farà ritorno dalla sua famiglia. Dopo la scomparsa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

