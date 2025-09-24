ritrovata senza vita la turista 64enne travolta dal torrente a spigno monferrato

Il corpo della 64enne Andrea Holenz individuato dai vigili del fuoco dopo due giorni di ricerche. Il corpo di Andrea Holenz, 64 anni, turista tedesca in vacanza con il marito, è stato recuperato dai vigili del fuoco mercoledì 24 settembre. La donna era scomparsa nella notte tra domenica e lunedì a Spigno Monferrato, piccolo comune della provincia di Alessandria. A riconoscere la salma è stato il coniuge, che per due giorni ha seguito le operazioni di ricerca con la speranza di un esito diverso. Il ritrovamento è avvenuto circa quattro chilometri a valle del campeggio Lago Isola, dove la coppia stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con i loro due cani. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

