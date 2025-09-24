Ritrovata senza vita la turista 64enne travolta dal torrente a Spigno Monferrato
Il corpo della 64enne Andrea Holenz individuato dai vigili del fuoco dopo due giorni di ricerche. Il corpo di Andrea Holenz, 64 anni, turista tedesca in vacanza con il marito, è stato recuperato dai vigili del fuoco mercoledì 24 settembre. La donna era scomparsa nella notte tra domenica e lunedì a Spigno Monferrato, piccolo comune della provincia di Alessandria. A riconoscere la salma è stato il coniuge, che per due giorni ha seguito le operazioni di ricerca con la speranza di un esito diverso. Il ritrovamento è avvenuto circa quattro chilometri a valle del campeggio Lago Isola, dove la coppia stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con i loro due cani. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: ritrovata - vita
Tragedia a Carovigno, ritrovata senza vita Mariia Buhaiova: la 18enne era scomparsa dopo uno stage
Tragedia a Rassina: ritrovata senza vita la donna scomparsa
Esce di casa e non fa ritorno a casa: ritrovata senza vita dopo una notte di ricerche
Mistero a Latina, dove una donna di 63 anni è stata ritrovata senza vita all'interno della sua abitazione situata in via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario - facebook.com Vai su Facebook
Travolta dall’alluvione mentre cerca di salvare il cane: ritrovata morta la turista tedesca a Spigno; Tremosine, ritrovato senza vita turista tedesco scomparso ieri; Eolie, ritrovata senza vita la turista romana scomparsa in mare a Salina.
Travolta dall’alluvione mentre cerca di salvare il cane: ritrovata morta la turista tedesca a Spigno - È stato ritrovato senza vita il corpo di Andrea Holenz, turista tedesca di 64 anni travolta dall’alluvione in un camping a Spigno Monferrato ... Lo riporta fanpage.it
Ritrovata morta la donna dispersa nell’Alessandrino dopo essere stata travolta da un torrente in piena - Ritrovato il corpo senza vita della donna dispersa nell’ Alessandrino a causa degli effetti del maltempo della giornata di lunedì. Riporta ilfattoquotidiano.it