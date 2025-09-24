Ritrovato il corpo senza vita della donna dispersa nell’ Alessandrino a causa degli effetti del maltempo della giornata di lunedì. La turista tedesca era scomparsa dopo essere stata travolta dalle acque di un torrente in piena nella notte tra il 21 e il 22 settembre. Il cadavere della donna è stato localizzato e recuperato dai vigili del fuoc o a circa 4 chilometri a valle del campeggio di Spigno Monferrato. Secondo le ricostruzioni, la donna era con il marito e i loro cani in un camper nel campeggio Lago Isola vicino al torrente Valla. Si sono accorti dell’arrivo della piena mentre era ancora buio e hanno tentato di scappare a piedi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ritrovata morta la donna dispersa nell’Alessandrino dopo essere stata travolta da un torrente in piena