Ritratti nell' orto | corsi online di illustrazione scientifico-botanica con Silvana Rava

Dopo la pausa estiva, riprendono i corsi online di acquerello botanico, organizzati dal Museo Botanico dell'Università di Pisa e tenuti da Silvana Rava, illustratrice di fama internazionale.Le 4 lezioni si terranno nei giorni 1, 8, 15 e 22 ottobre 2025 e avranno come tematica 'Immagini d’autunno'. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: ritratti - nell

RITRATTI SOTTO LE CENERI DEL VESUVIO. Un uomo una donna a Pompei. Lui togato e autorevole lei riservata e pudica: marito e moglie della upper class furono sepolti vicini nella necropoli presso Porta Sarno immortalati da un eccezionale monumento. L - facebook.com Vai su Facebook

#Cuperlo: #Kirk aveva il diritto di pronunciare anche bestialità, ma non era un simbolo della libertà. Solo un'ignoranza colpevole può indicare in questa parte il terreno di coltura della violenza politica. Non si è squadristi solo col manganello, lo si è nell'uso dell - X Vai su X

Incontri di illustrazione scientifico-botanica con l'artista Silvana Rava; Tra arte e scienza, il Museo Botanico dell'Università di Pisa; Artisti ritratti in giro per il mondo: fotografie di Enzo Sellerio all'Orto Botanico di Palermo.

Corsi per prendersi cura di orto e giardino (ma anche di se stessi) - La bellezza della primavera è effimera, assistiamo ad un miracolo che si rinnova ogni anno e che ci ricorda l’importanza di vivere l’attimo presente. Si legge su ecodibergamo.it