Ritirata pasta Fior Fiore Coop per possibile presenza di frammenti di legno il lotto interessato dal richiamo
Un lotto di pasta di semola di grano duro Fior Fiore Coop - l'arte antica di Gragnano è stato richiamato dal ministero per la presenza di frammenti di legno.
“Buttatela o restituitela”. Pasta ritirata dal famoso supermercato italiano: il motivo assurdo e rischioso
“Possibili corpi estranei”. Pasta ritirata dai supermercati: marca e lotto
Ritirata pasta Fior Fiore Coop per possibili frammenti di legno nei Calamari IGP; Pasta di Gragnano ritirata dai supermercati Coop per possibile presenza di corpi estranei; Coop richiama di nuovo la pasta di Gragnano IGP Fior Fiore: corpi estranei.
Pasta ritirata dal mercato nei negozi COOP: "Possibile presenza di pezzettini di legno" - COOP e Ministero della Salute hanno già attivato tutte le procedure del caso.
Coop, frammenti di legno nella pasta. Ritirato un lotto di confezioni Gragnano IGP Fior Fiore - Il prodotto coinvolto è la Pasta di semola di Gragnano IGP, formato "calamari", realizzata dall'azienda Pastai Gragnanesi Società Cooperativa