Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Annalisa sotto accusa: ha copiato spudoratamente Raffaella Carrà? Scoppia il caso dday.it
Aggredita dal padre a Giugliano, accolta dai servizi social per reintegrarla nella società mondo del lavoro teleclubitalia.it
Dallas, sparatoria in un centro migranti: 2 morti e un ferito, suicidato l’attentatore sul tetto di un ... ilgiornaleditalia.it
Il Google Play Store testa l’innalzamento dei download simultanei, ora si arriva a sei tuttoandroid.net
Inter, Pistocchi critica Rocchi: “Open Var il suo tribunale personale” ilprimatonazionale.i
Torna il Conto termico 3.0, bonus del 65% per fotovoltaico e colonnine quifinanza.it
Tumori eredo familiari: l’installazione artistica “Legami Unici” arriva nel cuore di Napoli
Tempo di lettura: 4 minutiÈ stata inaugurata oggi in Piazza San Pasquale l’installazione “Legami U... ► anteprima24.it
Infortunio Buongiorno, tegola per il Napoli: c’è lesione! Svelato l’esito degli esami
di RedazioneInfortunio Buongiorno, tegola per il Napoli: c’è lesione! Svelato l’esito degli esami pe... ► internews24.com
Carceri indifese dai telefonini, l’allarme del procuratore di Catania: “Schermiamole”
ABBONATI A DAYITALIANEWS La denuncia di Curcio “Il nostro sistema penitenziario è indifeso d... ► dayitalianews.com
Alleanza Verdi e Sinistra: “Emergenza idrica causata da un disastro gestionale”
Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di Alleanza Verdi e Sinistra sull’ emer... ► anteprima24.it
Dati impressionanti, il Napoli comanda in Italia ed in Europa
La squadra di Conte in serie positiva da marzo. Il Napoli di Antonio Conte continua il suo cammino ... ► forzazzurri.net
Non c’è più la Rubentus di una volta, il disastro Var colpisce proprio la Vecchia
FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) C... ► ilnapolista.it
Inter, La Russa: “San Siro, ecco la posizione di Fratelli d’Italia”
Inter, si avvicina il voto sull’affare San Siro, ed anche un illustre interista impegnato in politi... ► ilprimatonazionale.i
"Due schiaffi". La frase choc alla studentessa anti "maranza"
Il volantinaggio nelle scuole e nelle università si è sempre fatto. È una forma democratica e non v... ► ilgiornale.it
Servizio civile universale, i progetti a Ginosa
Tarantini Time QuotidianoSono ufficialmente partiti oggi due nuovi progetti del Servizio Civile Uni... ► tarantinitime.it
Sylia ha difficoltà a conciliare la professione di ladra con la sua vita privata, mentre Alexia è sempre più ribelle
Nella seconda puntata di Occhi di gatto, in onda questa sera dalle 21.20 su Rai 2 e composta da tre... ► iodonna.it
La mano sulla culla: il remake horror anni ’90 in arrivo su disney
il nuovo thriller psicologico di 20th century studios con mary elizabeth winstead e maika monroe Un... ► jumptheshark.it
Maltempo, strade trasformate in fiumi nell’Agro Aversano: disagi e allagamenti ad Aversa e nei comuni limitrofi
Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta questa mattina sull’Agro Aversano, trasformando nume... ► teleclubitalia.it
Livorno, folle fuga in scooter in zona Garibaldi: arrestato 24enne con un panetto e mezzo di hashish
Giovane arrestato a Livorno dopo una fuga in scooter: trovato con hashish e materiale per lo spaccio... ► virgilio.it
Chi è il commercialista toscano imbarcato con la Sumud Flotilla: “Una notte difficile”
Pistoia, 24 settembre 2025 – Si chiama Nicola Maglione ed è un commercialista pistoiese. E’ uno del... ► lanazione.it
Bucchioni: “Il Milan è un’ottima squadra con un calcio moderno. E’ la rivincita di Allegri”
Il giornalista Enzo Bucchioni, ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', ha voluto parlare del M... ► pianetamilan.it
Migliori auricolari bluetooth: 15 modelli selezionati in base a marche e prezzo e come sceglierli
In questa guida all'acquisto vi consigliamo i migliori auricolari Bluetooth del 2025 per ascoltare ... ► fanpage.it
Da Carpinello a Borgo Sisa: le fermate del bus abbellite con le gigantografie dei simboli storici del quartiere
Sono state inaugurate a Carpinello, nell’ambito del progetto “Radici” che si è svolto sabato, le i... ► forlitoday.it
Droga e armi in casa e un Kalashnikov in cantina, un 29enne finisce in manette
COPERTINO - Esce di casa, si mette al volante di una Jaguar, imbocca via Galatina e si ferma nella... ► lecceprima.it
Volata finale per Più Marche: Acquaroli chiude la campagna tra la gente. Arriva anche il ministro della Salute Schillaci
ANCONA– Ultimi appuntamenti della campagna elettorale di Più Marche, che in queste settimane ha fa... ► anconatoday.it
Cinzia Pinna scomparsa in Gallura, imprenditore vinicolo Ragnedda confessa omicidio
Ha confessato l'omicidio di Cinzia Pinna l'imprenditore Emanuele Ragnedda, indagato a seguito della ... ► tg24.sky.it
Puglia, maltempo: allerta per temporali, codice giallo dalla Bat alla Valle d’Itria Protezione civile, previsioni meteo
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13 per... ► noinotizie.it
Latino alle medie o grammatica valenziale? Il dilemma educativo che divide, mentre migliaia di studenti non riescono più a scrivere correttamente
Il ritorno del latino nelle scuole medie previsto a partire dal prossimo anno scolastico con un'ora... ► orizzontescuola.it
LuBeC 2025: due giorni tra cultura, innovazione e sostenibilità
LUCCA – LuBeC 2025 torna a Lucca l’8 e 9 ottobre con una due giorni interamente dedicata alla relaz... ► corrieretoscano.it
Matteo Ricci si dice pronto a realizzare un patto di sviluppo con i sindacati
ANCONA – Ieri pomeriggio, martedì 23 settembre, Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regi... ► anconatoday.it
Il giovedì del Festival del Buon vivere è con Francesco Bianconi dei Baustelle
Il Festival del Buon Vivere, giovedì 25 settembre al Complesso dei Musei di San Domenico di Forlì,... ► forlitoday.it
Dallas, sparatoria nell’ufficio Ice: due migranti uccisi, morto il cecchino
Almeno tre persone sono state colpite oggi in una sparatoria avvenuta nell’ufficio dell’Ice (Immigr... ► thesocialpost.it
Fusione Credit Agricole – BancoBpm, Giorgetti frena ma apre il tavolo: “Non ho obiezioni politiche, ma una legge da far rispettare”
Il Ministro dell'Economia commenta la possibile operazione tra i due gruppi bancari richiamando al... ► ilgiornaleditalia.it
Wicked Parte 2: nel trailer finale irrompono anche Dorothy, l’Uomo di Latta e lo Spaventapasseri
I personaggi più amati della saga de Il Mago di Oz fanno finalmente la loro comparsa nel sequel del ... ► movieplayer.it
Porta la figlia a scuola e si ferma sulle strisce per vederla entrare: papà multato, esplode il caso
Ha accompagnato la figlia di sette anni a scuola, ha atteso – come tanti altri genitori – che la ba... ► thesocialpost.it
Turismo, i dati del Comune: "Questa estate perso uno 0,4% di pernottamenti. Chi parla di disastro sbaglia"
L’amministrazione comunale di Rimini sfoglia i dati in arrivo dall’imposta di soggiorno e tira un ... ► riminitoday.it
Camera di Commercio Palermo Enna: completata procedura di riqualificazione del personale
La Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha concluso con successo il percorso di riqualificazione... ► palermotoday.it
L'amico di Ciro Grillo si difende: "Ero solo durante il rapporto"
Dopo la sentenza di primo grado per il caso di violenza sessuale di gruppo - 8 anni a Grillo Jr, Ed... ► ilgiornale.it
Nuova macchina 'mangia plastica' a Pontedecimo
Una bottiglia di plastica non è mai solo uno scarto: può diventare materia, nuova risorsa, occasio... ► genovatoday.it
Fillea Cgil Sicilia: "Quando Anas scende in campo e, anziché arbitrare, prova nei minuti finali a fare gol..."
“Fillea Cgil Sicilia, il 7 agosto scorso, ha inviato ad Anac, Anas e presidente della Regione Sici... ► palermotoday.it
“Counseling per Fido” alla Muratella apre uno sportello per i cani più problematici
Uno sportello per dare assistenza ai proprietari di cani che presentano problemi comportamentali. ... ► romatoday.it
Calcio Napoli, tegola Buongiorno: “Lesione all’adduttore”. Un mese lontano dal campo
Il difensore del Calcio Napoli di nuovo alle prese con un infortunio muscolare: non ci sarà contro M... ► 2anews.it
Comunicato Stampa: Come acquistare un abbonamento Adobe Creative Cloud a prezzo basso
I professionisti e gli appassionati che decidono di acquistare un Dai grafici pubblicitari agli s... ► iltempo.it
Oroscopo Paolo Fox del 25 settembre 2025: le previsioni
Le previsioni di Paolo Fox segno per segno contenute nell’oroscopo del 25 settembre 2025: scopriam... ► chietitoday.it
e Brt, “corre” il cantiere: la viabilità torna su 4 corsie
Bergamo. Proseguono a pieno regime i lavori per la realizzazione dell’e-BRT. Si conclude la prima f... ► bergamonews.it
Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna
Il caso della scomparsa di Cinzia Pinna, la ragazza di 33 anni della quale si sono perse le tracce ... ► tpi.it
Genova, cartolina con minacce contro la sindaca Salis: accertamenti della Digos
Una cartolina contenente minacce indirizzate alla sindaca di Genova Silvia Salis è stata intercetta... ► lapresse.it
Flag Football, i convocati dell’Italia per gli Europei 2025: le scelte dell’head coach Massimiliano Bonomo
In vista dell’imminente inizio degli Europei 2025 di Flag Football, che si terranno a Parigi dal 2... ► oasport.it
Stranger Things Stagione 5, Un’ultima avventura: un lungo video dal backstage!
Stranger Things Stagione 5, Un’ultima avventura: un lungo video dal backstage! Che tu sia nerd, atl... ► cinefilos.it
L'ultima idea di Andrea Nobili (Avs): «Riduciamo del 30% gli stipendi dei consiglieri regionali»
ANCONA – Il consigliere indipendente di Alleanza Verdi Sinistra Andrea Nobili lancia l’idea: ridur... ► anconatoday.it
“Ancora non lo dicono ma eccoli insieme”. Elisabetta Canalis e il famoso sportivo, scoop di fine estate
Da qualche settimana l’attenzione dei rotocalchi è catturata da un nuovo possibile amore che intrec... ► caffeinamagazine.it
Nizza Roma, dove vederla (in tv e streaming): orario e probabili formazioni della prima partita di Europa League
Europa League, si inizia. A partire da oggi - mercoledì 24 settembre - inizia il cammino delle 36 sq... ► ilmessaggero.it
Al lavoro con cani e gatti, negli uffici Asst di Garbagnate ora si può
L’Asst Rhodense, che ha la sua sede a Garbagnate, permetterà di portare ai dipendenti animali da com... ► ilnotiziario.net
Zelensky all'Onu:non state in silenzio
Dal podio dell'ONU l'appello del presidente Zelensky":non state in silenzio mentre la Russia continu... ► televideo.rai.it
Grande Fratello, il mistero di Jonas Pepe: già fuori dal cast? Ecco cosa sta succedendo
Alcune mosse social del Grande Fratello e di Jonas Pepe hanno alimentato i dubbi sul modello romano:... ► movieplayer.it
Napoli, che tegola: Conte perde il suo pilastro per un mese
Lesione all’adduttore per Alessandro Buongiorno: salta Milan, Sporting e Genoa. In dubbio il rientr... ► sportface.it
Università, Tassinari (Forza Italia): "Housing studentesco sfida decisiva, bene l’impegno del Governo"
Attraverso un question time, la parlamentare forlivese di Forza Italia, Rosaria Tassinari, ha chie... ► forlitoday.it
Aggredita dal padre a Giugliano, accolta dai servizi social per reintegrarla nella società mondo del lavoro
La storia di Francesca e di sua madre Annamaria che dopo anni di violenze da parte del padre, ries... ► teleclubitalia.it
Rieti, maltrattava la ex e violava costantemente il divieto di avvicinamento: 44enne arrestato
Un cittadino rumeno è stato arrestato a Rieti per aver violato il divieto di avvicinamento dopo epis... ► virgilio.it
Dengue in Versilia: un caso a Lido di Camaiore, scatta la disinfestazione
Nuovo caso di Dengue in Toscana. E' stato registrato oggi, 24 settembre 2025, a Lido di Camaiore, i... ► firenzepost.it
Alessia Pifferi ha una "disarmonia emotiva": la perizia
“Confermiamo la piena capacità di intendere e di volere di Alessia Pifferi”. È la conclusione a cui... ► ilgiornale.it
Politecnico, il nuovo rettore nella sede degli Ingegneri a confronto con i professionisti tecnici di Taranto
Tarantini Time QuotidianoUn confronto concreto su professione, università, formazione, futuro della... ► tarantinitime.it
Trasporta due chili di cocaina in sella a una bici rubata: arrestato
Caldarola, 24 settembre 2025 – In sella a una bici rubata, trasportava droga. Un ingente quantitativ... ► ilrestodelcarlino.it
Borgo Santa Caterina: sabato 27 settembre si trasforma in una grande festa
LA MANIFESTAZIONE. Commercianti, associazioni, spettacoli, sport e solidarietà: il cuore del quarti... ► ecodibergamo.it
Nuova Nissan Micra elettrica, debutto europeo e prezzi da 18.500 euro con incentivi
Nissan riporta la Micra in strada e lo fa con un modello completamente nuovo e completamente elettr... ► ilgiornale.it
Drusilla Foer, Scifoni, Cuccarini nella stagione del Teatro Brancaccio
Roma, 24 set. (askanews) - Drusilla Foer, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme, Giovanni Scifoni, Lo... ► quotidiano.net
Dopo gli scioperi per Gaza il governo finalmente si muove: Crosetto difende la Flotilla e riferisce in Parlamento
Da una parte le piazze, dall’altra le opposizioni. Alla fine il governo è costretto a cedere alla p... ► lanotiziagiornale.it
Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda confessa: fermato per omicidio, il corpo in un casolare tra Arzachena e Palau
Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vitivinicolo di 41 anni indagato per la scomparsa in Sardegna di C... ► leggo.it