Risultati e classifica

Continua il tabù casalingo per il Carpi, che al Cabassi non vince dallo scorso 7 marzo quando fu la Vis Pesaro a essere sconfitta dal gol di Cortesi dopo essere passata in vantaggio. Da allora la squadra di Serpini non ha più trovato l’acuto e nemmeno nelle 4 gare giocate in casa dal Carpi di Cassani è arrivata la vittoria: dopo il pari col Trento in Coppa, coronato dal successo ai rigori, sono arrivati i due pareggi con Juve e Campobasso e per la sconfitta di ieri sera. Il Carpi tornerà in campo sabato sul campo dell’altra capolista Arezzo per completare una settimana ad altissimo coefficiente di difficoltà cominciata con la vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Risultati e classifica

In questa notizia si parla di: risultati - classifica

Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

F1, risultati e classifica FP1 GP Gran Bretagna 2025: Hamilton scatenato davanti alle McLaren!

Termina il martedì di #SerieCSkyWifi ? ? Di seguito i risultati del Girone B e la classifica aggiornata - facebook.com Vai su Facebook

La classifica e i risultati dopo la prima giornata di Primavera 1 Women ? #PrimaveraWomen - X Vai su X

Serie D Girone D - Programma, risultati e classifica della 4a giornata 24 settembre 2025; Maratona di Berlino 2025: risultati, classifica, ordine di arrivo della corsa maschile e femminile · Atletica oggi; Prima categoria girone A, risultati e classifica aggiornati dopo la prima giornata di campionato. Consulta le schermate..

Risultati Serie A, classifica/ Vince l’Inter sul Sassuolo! Diretta gol live score (oggi 21 settembre 2025) - Risultati Serie A, classifica: il derby della capitale inaugura la domenica dedicata alla quarta giornata, con cinque partite in programma. Scrive ilsussidiario.net

Calcio, risultati e classifica. Il Milan è secondo - (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Udinese- Segnala askanews.it