Rissa tra famiglie | Volavano tavoli e sedie E quel ragazzo accoltellato

Lido Adriano (Ravenna), 24 settembre 2025 – “Stavo riassettando il bar prima della chiusura quando ho sentito delle urla provenire dalla pizzeria al taglio vicina”. Poi una scena che lei ha “cercato di dimenticare” e che l’ha portata a vendere il bar in viale Virgilio a Lido Adriano, di cui era titolare: “Sono uscita in strada e ho visto volare tavolini e sedie”, poi quel ragazzo “visibilmente ferito, accoltellato al viso e al petto” e la madre per terra. E dall’altra parte della strada “una seconda donna a terra” e un altro ragazzo. È stata una testimonianza sofferta quella di una barista 41enne, sentita ieri mattina in tribunale a Ravenna, davanti al giudice Cosimo Pedullà e al viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rissa tra famiglie: “Volavano tavoli e sedie. E quel ragazzo accoltellato”

In questa notizia si parla di: rissa - famiglie

