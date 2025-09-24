Rissa in piazza tra due gang Giovane ferito
Botte da orbi lunedì notte in piazza Garibaldi, dove due baby gang si sono affrontate. Erano circa le 23.30 quando nella piazza si sono alzate alte voci. Due bande di baby gang, così dicono i testimoni, si sono affrontate nel mezzo della piazza. Dapprima sono volati insulti, poi i due gruppi hanno cominciato ad accapigliarsi. Tra urla e botte che si levavano, la rissa è andata avanti per qualche minuto. Più di uno degli abitanti ha chiamato le forze dell’ordine e l’urlo delle sirene, dopo qualche tempo, si è udito nell’aria. Le sirene sono state sentite anche dai due gruppi belligeranti, che hanno sgomberato la piazza per non essere sorpresi sul fatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
