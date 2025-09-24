Rissa e botte | 102 tifosi fermati cosa rischia la Roma
Comincia malissimo l’esperienza europea della Roma per quanto successo nel corso della notte. Rissa e botte da orbi, col club che adesso rischia anche grosso per quanto successo e raccontato da Nice-Matin. È intervenuta la Polizia francese nella notte di vigilia del match che si giocherà in Europa League all’Allianz Siviera, per fermare ben 102 tifosi di fede capitolina. Sono queste, infatti, le ricostruzioni di quanto sarebbe accaduto in Cours Saleya poco prima delle 23, nel pieno centro della Vecchia Nizza. Precisamente al parcheggio Sulzer, che si trova sul Quai des Etats-Unis a Nizza, l’intervento della Polizia sarebbe servito poi per fermare quanto stava accadendo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Rissa e botte: 102 tifosi fermati, cosa rischia la Roma.
Arrestati 102 tifosi della Roma dopo la notte di scontri a Nizza: cosa è successo - Alla vigilia della partita di Europa League tra Roma e Nizza le forze dell’ordine francesi hanno arrestato oltre 100 ultras giallorossi prevenendo possibili ... Come scrive fanpage.it
Nizza-Roma, ultras pronti alla guerriglia con bastoni e coltelli, 102 tifosi fermati. Il motivo della rivalità - 102 tifosi giallorossi fermati: sequestrati bastoni, coltelli e altre armi. Segnala sport.virgilio.it