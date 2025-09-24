Comincia malissimo l’esperienza europea della Roma per quanto successo nel corso della notte. Rissa e botte da orbi, col club che adesso rischia anche grosso per quanto successo e raccontato da Nice-Matin. È intervenuta la Polizia francese nella notte di vigilia del match che si giocherà in Europa League all’Allianz Siviera, per fermare ben 102 tifosi di fede capitolina. Sono queste, infatti, le ricostruzioni di quanto sarebbe accaduto in Cours Saleya poco prima delle 23, nel pieno centro della Vecchia Nizza. Precisamente al parcheggio Sulzer, che si trova sul Quai des Etats-Unis a Nizza, l’intervento della Polizia sarebbe servito poi per fermare quanto stava accadendo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Rissa e botte: 102 tifosi fermati, cosa rischia la Roma