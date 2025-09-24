Rissa davanti alla stazione di Rimini un agente della Locale ferito e 3 arrestati
Rimini, 24 settembre 2025 – Serata movimentata martedì nella piazza antistante la stazione ferroviaria di Rimini, dove tre persone – due uomini di 48 e 30 anni e una donna di 24 – sono state arrestate al termine di una rissa. A intervenire per primi sono stati gli agenti in borghese della Polizia Locale, impegnati in controlli di prevenzione, che hanno trovato i tre coinvolti in un acceso litigio, alimentato anche dall’evidente stato di ubriachezza. La situazione è presto degenerata e, per riportare l’ordine, è stato necessario l’intervento di una pattuglia dell’Esercito presente in stazione e di un’altra unità della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: rissa - davanti
