Rissa a Sansepolcro tra extracomunitari La Lega | Basta serve un centro per il rimpatrio

La recente escalation di tensione legata alla gestione dell'accoglienza migranti a Sansepolcro è al centro dell'attenzione pubblica dopo l'ennesimo episodio di violenza nella zona. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e spinto il gruppo locale della Lega a prendere posizione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Lega Valtiberina: «Sansepolcro “Resiste”» - «Una rissa tra extracomunitari africani in viale Vittorio Veneto ha sconvolto i residenti, esasperati da degrado, paura e insicurezza» ... Come scrive lanazione.it

