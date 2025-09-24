Rissa a bottigliate in mezzo a via Colombo | in due all' ospedale

Ilpiacenza.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due feriti all'ospedale e una persona fermata dalla polizia è il bilancio di una serata di degrado lungo via Colombo. È accaduto intorno alle 22 di mercoledì 24 settembre quando polizia e carabinieri sono accorsi in forze in via Colombo dopo le telefonate dei passanti che segnalavano una violenta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: rissa - bottigliate

rissa bottigliate mezzo viaLite per un telefonino, poi scoppia la rissa: denunciati tre stranieri di 20, 27 e 32 anni. Finito in sala operatoria il giovane senegalese ferito con cocci di bottiglia - Una discussione scoppiata in via Gorizia per un telefonino e degenerata nell’arco di una manciata di minuti con il ferimento di un giovane senegalese al Bronx e il pestaggio, ... Secondo ilgazzettino.it

Bergamo, rissa a cocci di bottiglia in via Quarenghi: gravissimo un 32enne - Protagonisti del litigio due uomini sudamericani di 30 e 32 anni con quest’ultimo ... Segnala ilgiorno.it

