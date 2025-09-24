Rissa a bottigliate in mezzo a via Colombo | in due all' ospedale

Due feriti all'ospedale e una persona fermata dalla polizia è il bilancio di una serata di degrado lungo via Colombo. È accaduto intorno alle 22 di mercoledì 24 settembre quando polizia e carabinieri sono accorsi in forze in via Colombo dopo le telefonate dei passanti che segnalavano una violenta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: rissa - bottigliate

Rissa a bottigliate, poi lo spray urticante l?ultima follia maranza in piazza Roma

Calci, pugni e bottigliate: rissa assurda in città

Rissa a bottigliate. Paura in San Michele

Rapina, pugni, bottigliate: venti minuti di Far West nella Mestre dello struscio. Prima il rider aggredito in via Poerio, poi la rissa. Decine di ragazzi a fare da spettatori. Violenze a più riprese, ultimo atto un lancio di vetri. Ragazzo in Pronto soccorso. L'articolo co - facebook.com Vai su Facebook

Trecate, violenta rissa a bottigliate in piazza https://ift.tt/6OQn3ky https://ift.tt/0anLbxS - X Vai su X

Rissa a bottigliate in mezzo a via Colombo: in due all'ospedale; Risse in mezzo ai clienti e bottigliate sul marciapiedi: chiuso il Clara di largo del Teatro Valle; Maxi rissa tra giovani con mazze e bottigliate. Cassonetti trascinati in mezzo alla strada.

Lite per un telefonino, poi scoppia la rissa: denunciati tre stranieri di 20, 27 e 32 anni. Finito in sala operatoria il giovane senegalese ferito con cocci di bottiglia - Una discussione scoppiata in via Gorizia per un telefonino e degenerata nell’arco di una manciata di minuti con il ferimento di un giovane senegalese al Bronx e il pestaggio, ... Secondo ilgazzettino.it

Bergamo, rissa a cocci di bottiglia in via Quarenghi: gravissimo un 32enne - Protagonisti del litigio due uomini sudamericani di 30 e 32 anni con quest’ultimo ... Segnala ilgiorno.it