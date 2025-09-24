Rischio guerra mondiale cosa fare nei primi 10 minuti di un eventuale attacco | parlano gli esperti
Dieci minuti. È questo, secondo gli esperti di protezione civile e sicurezza, il tempo che separa la vita dalla morte in caso di esplosione nucleare. Non ore, non giorni: i dieci minuti successivi al lampo accecante e al boato che spazza via tutto. In quell’arco ogni gesto, anche il più banale, può trasformarsi in una scelta decisiva. Il primo errore: restare a guardare «Appena vedete il flash, non esiste la curiosità», ammoniscono gli studiosi. Guardare l’esplosione significa esporsi a radiazioni, calore e onde d’urto. La prima mossa è coprirsi gli occhi, sdraiarsi e cercare immediatamente un riparo solido: cemento, mattoni, pareti spesse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
